Захарова Антонина / Платонида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1903 ст.
Дата смерти18.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.04.1903 ст.
имя при рождении - Антонина дата крещения - 11.04.1903 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексино крестьянин Александр Михайлов Тарасов и ... Показать все
Смерть
18.07.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
имя в записи о смерти - Платонида дата погребения - 20.07.1903 возраст - 3 месяца место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина смерти: от поноса Источник: Метрическ... Показать все