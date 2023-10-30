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Захарова Антонина / Платонида Григорьевна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.04.1903 ст.

Дата смерти

18.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1903 ст.

Отец: Захаров Григорий Герасимович

Мать: Захарова Ксения Михайловна

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
имя при рождении - Антонина дата крещения - 11.04.1903 место рождения - село Алексино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Алексино крестьянин Александр Михайлов Тарасов и ... Показать все
Смерть
18.07.1903 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
имя в записи о смерти - Платонида дата погребения - 20.07.1903 возраст - 3 месяца место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина смерти: от поноса Источник: Метрическ... Показать все
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