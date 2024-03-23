Тарасова (Ласкина) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1923
Дата смерти10.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923
д Потанино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
участник ВОВ г Серов г Киров
Рождение ребёнка
23.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.1966