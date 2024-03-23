Тарасова (Ласкина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Ласкина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

10.10.1966

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: Ласкин Григорий Фёдорович

Мать: Ласкина Анастасия Григорьевна

д Потанино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
участник ВОВ г Серов г Киров
Рождение ребёнка
23.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
10.10.1966
Киров, город Киров, Кировская область

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