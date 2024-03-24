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Ласкина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

12.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласкин Григорий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1910

Сын: Ласкин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ласкин Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
05.01.1920

Дочь: Ечеина (Ласкина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Тарасова (Ласкина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

д Потанино
Рождение ребёнка
09.08.1926

Сын: Ласкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
13.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
05.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович

Смерть
12.08.1937

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