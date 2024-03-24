Ласкина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти12.08.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1910
Сын: Ласкин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.01.1920
Дочь: Ечеина (Ласкина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Тарасова (Ласкина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
д Потанино
Рождение ребёнка
09.08.1926
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
13.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкин Григорий Фёдорович
Смерть
12.08.1937