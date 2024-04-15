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Ермоленко Сергей Архипович

Место рождения

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.09.1911 ст.

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911 ст.

Отец: Ермоленко Архип Кириллович

Мать: Ермоленко Варвара Марковна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Афанасьевна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Афанасьевна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Упоминание
Неизвестно
http://www.obd-memorial.ru/ | источник ЦАМО
Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести | Красноармеец в ВОВ (1941-1945). Рядовой. Призван Купинским РВК 23 июля 41-го
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