Ермоленко Сергей Архипович
Место рождения
Дата рождения11.09.1911 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911 ст.
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
21.03.1938
Рождение ребёнка
26.11.1940
Упоминание
Неизвестно
http://www.obd-memorial.ru/ | источник ЦАМО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести | Красноармеец в ВОВ (1941-1945). Рядовой. Призван Купинским РВК 23 июля 41-го