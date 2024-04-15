Ермоленко (Луговская) Варвара Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1947
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Луговской Марк Петрович
Бракосочетание
28.07.1909 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1910 ст.
Дочь: Волгина Ефросия Архиповна
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Сын: Ермоленко Сергей Архипович
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Ермоленко Федор Архипович
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ермоленко Георгий Архипович
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Сын: Ермоленко Борис Архипович
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.
Сын: Ермоленко Кузьма Архипович
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
22.09.1918 ст.
Дочь: Фекла Архиповна
Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович
Рождение ребёнка
18.03.1920 ст.
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1929
Место жительства
Неизвестно
Ташкент (Узбекистан), Чирчик
Смерть
1947