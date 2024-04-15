Ермоленко (Луговская) Варвара Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко (Луговская) Варвара Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Луговской Марк Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1909 ст.

Муж: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
13.02.1910 ст.

Дочь: Волгина Ефросия Архиповна

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Сын: Ермоленко Сергей Архипович

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Ермоленко Федор Архипович

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ермоленко Георгий Архипович

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Ермоленко Борис Архипович

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Сын: Ермоленко Кузьма Архипович

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
22.09.1918 ст.

Дочь: Фекла Архиповна

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
18.03.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермоленко Архип Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Ташкент (Узбекистан), Чирчик
Смерть
1947
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