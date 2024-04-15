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Ермоленко Архип Кириллович

Место рождения

Обиходы, Житомирська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич

Мать: не указана

Обиходы, Житомирська область
Бракосочетание
28.07.1909 ст.

Жена: Ермоленко Варвара Марковна

Восприемник
15.08.1909 ст.
Фекла Ивановна Луговская
Рождение ребёнка
13.02.1910 ст.

Дочь: Волгина Ефросия Архиповна

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Сын: Ермоленко Сергей Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Ермоленко Федор Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ермоленко Георгий Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Ермоленко Борис Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.

Сын: Ермоленко Кузьма Архипович

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
22.09.1918 ст.

Дочь: Фекла Архиповна

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
18.03.1920 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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