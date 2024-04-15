Ермоленко Архип Кириллович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ермоленко Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
28.07.1909 ст.
Восприемник
15.08.1909 ст.
Фекла Ивановна Луговская
Рождение ребёнка
13.02.1910 ст.
Дочь: Волгина Ефросия Архиповна
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Сын: Ермоленко Сергей Архипович
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Сын: Ермоленко Федор Архипович
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ермоленко Георгий Архипович
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Сын: Ермоленко Борис Архипович
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
13.10.1916 ст.
Сын: Ермоленко Кузьма Архипович
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
22.09.1918 ст.
Дочь: Фекла Архиповна
Мать ребёнка: Ермоленко Варвара Марковна
Рождение ребёнка
18.03.1920 ст.
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1929
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно