Крошечкин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1956
Дата смерти07.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956
Отец: Крошечкин Виктор Васильевич
Мать: Царева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиверстова Лидия Анатольевна
Рождение ребёнка
22.10.1981
Сын: Крошечкин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Селиверстова Лидия Анатольевна
Смерть
07.02.2022