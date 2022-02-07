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Крошечкин Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1956

Дата смерти

07.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956

Отец: Крошечкин Виктор Васильевич

Мать: Царева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиверстова Лидия Анатольевна

Рождение ребёнка
22.10.1981

Сын: Крошечкин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Селиверстова Лидия Анатольевна

Смерть
07.02.2022
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