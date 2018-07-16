Селиверстова Лидия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1958
Дата смерти16.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Рождение ребёнка
27.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крошечкин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
22.10.1981
Сын: Крошечкин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Крошечкин Сергей Викторович
Смерть
16.07.2018