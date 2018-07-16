Селиверстова Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1958

Дата смерти

16.07.2018

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: Селиверстов Анатолий Павлович

Мать: Шевелева Антонина Степановна

Рождение ребёнка
27.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крошечкин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
22.10.1981

Сын: Крошечкин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Крошечкин Сергей Викторович

Смерть
16.07.2018
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