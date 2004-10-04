Царева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти04.10.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Отец: Царев Яков Андреевич
Мать: Орлова Екатерина
Рождение ребёнка
16.08.1953
Дочь: Крошечкина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Крошечкин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1956
Сын: Крошечкин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Крошечкин Виктор Васильевич
Смерть
04.10.2004