Царева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

04.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: Царев Яков Андреевич

Мать: Орлова Екатерина

Рождение ребёнка
16.08.1953

Дочь: Крошечкина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Крошечкин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
25.02.1956

Сын: Крошечкин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Крошечкин Виктор Васильевич

Смерть
04.10.2004
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