Южакова (Павлюкова) Анна Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1925
Дата смерти17.09.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Южаков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Южаков Александр Иосифович
Рождение ребёнка
03.02.1952
Дочь: Бирюкова Алефтина Александровна
Отец ребёнка: Южаков Александр Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1956
Сын: Южаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Туманов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2012