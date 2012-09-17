Южакова (Павлюкова) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южакова (Павлюкова) Анна Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1925

Дата смерти

17.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1925

Отец: Павлюков Тит Силаевич

Мать: Павлюкова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Южаков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Южаков Александр Иосифович

Рождение ребёнка
03.02.1952

Дочь: Бирюкова Алефтина Александровна

Отец ребёнка: Южаков Александр Иосифович

Рождение ребёнка
12.02.1956

Сын: Южаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Туманов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Александр Иосифович

Смерть
17.09.2012
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