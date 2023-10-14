Павлюкова (Козлова) Ефросинья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Козлов Мартын
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Касаткина Матрена Титовна
Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вершинина Прасковья Титовна
Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич
Рождение ребёнка
16.07.1919
Дочь: Рознина Татьяна Титовна
Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич
Рождение ребёнка
22.03.1921
Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич
Рождение ребёнка
16.04.1925
Дочь: Южакова Анна Титовна
Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич
Смерть
1977