Южаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956
Рождение ребёнка
09.05.1980
Дочь: Корчагина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
30.11.1981
Дочь: Сеногноева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1988
Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно