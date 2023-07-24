Южаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжаков Николай Александрович

Южаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1956

Отец: Туманов Александр Григорьевич

Мать: Южакова Анна Титовна

Рождение ребёнка
09.05.1980

Дочь: Корчагина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
30.11.1981

Дочь: Сеногноева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1988

Сын: Южаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Южакова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Татьяна Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close