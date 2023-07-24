Сеногноева (Южакова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеногноева (Южакова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1981

Отец: Южаков Николай Александрович

Мать: Южакова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
29.12.2002

Сын: Сеногноев Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
29.12.2002

Сын: Сеногноев Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
05.10.2013

Сын: Сеногноев Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
26.03.2021

Дочь: Сеногноева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеногноев Сергей Викторович

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