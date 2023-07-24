Сеногноева (Южакова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1981
Рождение ребёнка
29.12.2002
Сын: Сеногноев Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
29.12.2002
Сын: Сеногноев Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
05.10.2013
Сын: Сеногноев Савелий Сергеевич
Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
26.03.2021
Дочь: Сеногноева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Сеногноев Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно