Ирина Васильева 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Васильева

Место рождения

Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевское, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Муж: Яков Дмитриев

Жениху 18, невесте 23, оба первым браком. Поручители: д. Середняя Яков Титов и Михаил Иванов. По нев. С .Георгиевское Максим и Николай Васильевы
Рождение ребёнка
23.10.1875 ст.

Дочь: Зиновия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Середняя
Восприемник д. Замошье солдатка Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.

Дочь: Татьяна Яковлев

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Середняя
Восприемник д. Середняя крест. жена Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Середняя
Восприемник д. Замошье Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Середняя
Восприемник мещанин Александр Иванов П. и девка д. Замошье Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.

Сын: Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Середняя
Восприемник с. Георгиевское Михаил Ефимов, д. Середняя вдова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.

Сын: Иродиан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Дмитриев

деревня Фофаново
Восприемник с. Георгиевское крест. Диомид Максимов, д. Фофаново крест.девка Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно

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