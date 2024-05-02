Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874 ст.
Муж: Яков Дмитриев
Жениху 18, невесте 23, оба первым браком. Поручители: д. Середняя Яков Титов и Михаил Иванов. По нев. С .Георгиевское Максим и Николай Васильевы
Рождение ребёнка
23.10.1875 ст.
Дочь: Зиновия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Середняя
Восприемник д. Замошье солдатка Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.
Дочь: Татьяна Яковлев
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Середняя
Восприемник д. Середняя крест. жена Агрипина Григорьева
Рождение ребёнка
03.08.1879 ст.
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Середняя
Восприемник д. Замошье Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Середняя
Восприемник мещанин Александр Иванов П. и девка д. Замошье Фёкла Иванова
Рождение ребёнка
18.01.1883 ст.
Сын: Григорий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Середняя
Восприемник с. Георгиевское Михаил Ефимов, д. Середняя вдова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.
Сын: Иродиан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Дмитриев
деревня Фофаново
Восприемник с. Георгиевское крест. Диомид Максимов, д. Фофаново крест.девка Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно