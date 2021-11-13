Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1954
Дата смерти13.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.11.2021
Причина смерти: Короновирус, почки