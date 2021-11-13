Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1954

Дата смерти

13.11.2021

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954

Отец: Ходырев Федор Федорович

Мать: Ходырева Таисия Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.2021
Причина смерти: Короновирус, почки

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