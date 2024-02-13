Ходырева Таисия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева Таисия Демьяновна

Ходырева Таисия Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходырев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Федор Федорович

Рождение ребёнка
11.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Ходырев Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович

Рождение ребёнка
11.04.1954

Дочь: Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович

Рождение ребёнка
08.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович

Смерть
1997
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.