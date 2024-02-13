Ходырева Таисия Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходырев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Ходырев Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович
Рождение ребёнка
11.04.1954
Дочь: Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ходырев Федор Федорович
Смерть
1997
Причина смерти: Старость
Похороны
Неизвестно