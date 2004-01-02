Ходырев Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1918
Дата смерти02.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходырев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна
Рождение ребёнка
19.11.1951
Сын: Ходырев Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна
Рождение ребёнка
11.04.1954
Дочь: Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна
Рождение ребёнка
08.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна
Смерть
02.01.2004
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно