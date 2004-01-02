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Ходырев Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1918

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходырев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Таисия Демьяновна

Рождение ребёнка
11.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна

Рождение ребёнка
19.11.1951

Сын: Ходырев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна

Рождение ребёнка
11.04.1954

Дочь: Чернакова (Ходырева) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна

Рождение ребёнка
08.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходырева Таисия Демьяновна

Смерть
02.01.2004
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно

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