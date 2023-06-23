Орлова (Малых) Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Малых) Акилина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: Малых (Гагаринова) Акилина Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Орлов Константин Гаврилов

Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Орлова Феодосия Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Орлова Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Орлова Матрона Гаврилова

Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев

Смерть
Неизвестно

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