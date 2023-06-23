Орлова (Малых) Акилина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Орлов Константин Гаврилов
Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Орлова Феодосия Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Орлова Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Орлова Матрона Гаврилова
Отец ребёнка: Орлов Гавриил Андреев
Смерть
Неизвестно