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Орлов Константин Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: Орлов Гавриил Андреев

Мать: Орлова Акилина Егорова

Бракосочетание
Около 1832

Жена: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Орлов Василий Константинов

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Орлова Феодосия Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Орлова Параскева Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
07.06.1839

Сын: Орлов Иван Константинов

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Орлов Пётр Константинов

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Орлова Мария Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Орлова Марина Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Орлова Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Орлова Наталья Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Орлова Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова

Смерть
Неизвестно
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