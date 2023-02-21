Орлов Константин Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Орлов Гавриил Андреев
Мать: Орлова Акилина Егорова
Сын: Орлов Василий Константинов
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Феодосия Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Параскева Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Мария Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Марина Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Наталья Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова
Дочь: Орлова Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Орлова Елисавета Герасимова/Ерастова