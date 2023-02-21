Орлов Гавриил Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Гавриил Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1792 и 1795

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Орлов Константин Гаврилов

Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Орлова Феодосия Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Орлова Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Орлова Матрона Гаврилова

Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Акилина Егорова

Смерть
1855
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