Орлов Гавриил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1792 и 1795
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Орлов Константин Гаврилов
Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Орлова Феодосия Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Орлова Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Орлова Матрона Гаврилова
Мать ребёнка: Орлова Акилина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Акилина Егорова
Смерть
1855