Ухин Илья Абрамович
Место рождения
Дата рождения19.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899
Отец: Ухин Абрам Никифорович
Мать: Ухина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1919
Дочь: Ухина Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Ухина Мелания Александровна
Рождение ребёнка
04.09.1926
Дочь: Ухина Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Ухина Мелания Александровна
Смерть
Неизвестно