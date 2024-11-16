Ухин Илья Абрамович 19.07.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУхин Илья Абрамович

Ухин Илья Абрамович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

19.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899

Отец: Ухин Абрам Никифорович

Мать: Ухина Анна Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухина Мелания Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.09.1919

Дочь: Ухина Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Ухина Мелания Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.09.1926

Дочь: Ухина Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Ухина Мелания Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.