Ухина Мелания Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухин Илья Абрамович
Рождение ребёнка
14.09.1919
Дочь: Ухина Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Ухин Илья Абрамович
Рождение ребёнка
04.09.1926
Дочь: Ухина Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Ухин Илья Абрамович
Смерть
Неизвестно