Ухина Мелания Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ухина Мелания Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухин Илья Абрамович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.09.1919

Дочь: Ухина Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Ухин Илья Абрамович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.09.1926

Дочь: Ухина Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Ухин Илья Абрамович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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