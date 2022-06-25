Гендлер (Жена Гершона Гендлера) Двора (Дебора)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Файнеман (Гендлер) Голда Григорьевна
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.
Сын: Handler (Гендлер) Абраам (Abe, Abraham)
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.
Сын: Handler (Гендлер) Борух (Ben) Григорьевич
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Штейн (Гендлер) Броня (Бронислава, Бриндл) Григорьевна
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Рождение ребёнка
21.09.1899 ст.
Сын: Гендлер Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)
Смерть
Неизвестно