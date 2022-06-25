Гендлер (Жена Гершона Гендлера) Двора (Дебора) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер (Жена Гершона Гендлера) Двора (Дебора)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гендлер Григорий (Гершон)

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Файнеман (Гендлер) Голда Григорьевна

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.

Сын: Handler (Гендлер) Абраам (Abe, Abraham)

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Рождение ребёнка
15.12.1893 ст.

Сын: Handler (Гендлер) Борух (Ben) Григорьевич

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Штейн (Гендлер) Броня (Бронислава, Бриндл) Григорьевна

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гендлер Исак Григорьевич

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Березно, Рівненська область
Рождение ребёнка
21.09.1899 ст.

Сын: Гендлер Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Гендлер Григорий (Гершон)

Березно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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