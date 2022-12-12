Гендлер Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1899 ст.
Дата смерти22.08.1937
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899 ст.
Отец: Гендлер Григорий (Гершон)
Мать: Гендлер Двора (Дебора)
Образование
С ?.09.1907 по ?.11.1912
Еврейский хедер
Образование
С ?.11.1912 по ?.02.1914
2-х-классное сельское училище, окончил 4 группы
Работа или профессия
С ?.04.1914 по ?.08.1914
Чернорабочий на лесопильном заводе
Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21973608 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23491859
Работа или профессия
С ?.04.1916 по ?.03.1917
Переписчик в Вол. попечительство при вол. правлении
Работа или профессия
С ?.03.1917 по ?.08.1918
Переписчик в Волисполкоме
Работа или профессия
С ?.08.1918 по ?.12.1918
Киев, Киевский уезд
Экспедитор в книжном магазине
Работа или профессия
С ?.12.1918 по ?.02.1919
Член Вол. ревкома
Бракосочетание
1925
Жена: Гендлер Хая Давыдовна
Арест
08.06.1937
Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область
Смерть
22.08.1937
http://ihst.ru/projects/sohist/repress/don/1937/gendler.htm