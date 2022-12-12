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Гендлер Михаил Григорьевич

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Место рождения

Березно, Рівненська область

Дата рождения

21.09.1899 ст.

Дата смерти

22.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1899 ст.

Отец: Гендлер Григорий (Гершон)

Мать: Гендлер Двора (Дебора)

Березно, Рівненська область
Образование
С ?.09.1907 по ?.11.1912
Березно, Рівненська область
Еврейский хедер
Образование
С ?.11.1912 по ?.02.1914
Березно, Рівненська область
2-х-классное сельское училище, окончил 4 группы
Работа или профессия
С ?.04.1914 по ?.08.1914
Березно, Рівненська область
Чернорабочий на лесопильном заводе
Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21973608 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23491859
Работа или профессия
С ?.04.1916 по ?.03.1917
Березно, Рівненська область
Переписчик в Вол. попечительство при вол. правлении
Работа или профессия
С ?.03.1917 по ?.08.1918
Березно, Рівненська область
Переписчик в Волисполкоме
Работа или профессия
С ?.08.1918 по ?.12.1918
Киев, Киевский уезд
Экспедитор в книжном магазине
Работа или профессия
С ?.12.1918 по ?.02.1919
Березно, Рівненська область
Член Вол. ревкома
Бракосочетание
1925

Жена: Гендлер Хая Давыдовна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
08.06.1937
Шиханы, ЗАТО Шиханы, Саратовская область
Смерть
22.08.1937
Москва, город федерального значения Москва
http://ihst.ru/projects/sohist/repress/don/1937/gendler.htm
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