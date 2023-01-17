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Гендлер Исак Григорьевич

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Место рождения

Березно, Рівненська область

Дата рождения

1897

Дата смерти

18.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гендлер Григорий (Гершон)

Мать: Гендлер Двора (Дебора)

Березно, Рівненська область
Рождение ребёнка
22.02.1924

Сын: Гендлер Александр Исакович

Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна

Камышня, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1929

Дочь: Сорочкина Вера Исаковна

Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна

Луганск, Луганская обл., Украина
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гендлер Евгения Исаковна

Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гендлер Сима Иосифовна

Смерть
18.08.1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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