Гендлер Исак Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти18.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гендлер Григорий (Гершон)
Мать: Гендлер Двора (Дебора)
Рождение ребёнка
22.02.1924
Сын: Гендлер Александр Исакович
Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна
Камышня, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.07.1929
Дочь: Сорочкина Вера Исаковна
Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна
Луганск, Луганская обл., Украина
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гендлер Евгения Исаковна
Мать ребёнка: Гендлер Сима Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гендлер Сима Иосифовна
Смерть
18.08.1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область