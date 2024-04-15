(Река) Ефросиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1900 ст.
Отец: Река Андрей Николаевич
Мать: Река Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемник ... Емельянович Карпенко | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно