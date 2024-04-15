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Река Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891 ст.

Жена: Река Елизавета Даниловна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
09.11.1897 ст.

Жена: Река Мария Емельяновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-4?i=174&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.09.1900 ст.

Дочь: Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Река Мария Емельяновна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.

Сын: Река Илья Андреевич

Мать ребёнка: Река Мария Емельяновна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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