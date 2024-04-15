Река Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1891 ст.
Жена: Река Елизавета Даниловна
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
09.11.1897 ст.
Жена: Река Мария Емельяновна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CL-4?i=174&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.09.1900 ст.
Дочь: Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Река Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-C?i=369&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.07.1907 ст.
Сын: Река Илья Андреевич
Мать ребёнка: Река Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно