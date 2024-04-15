Река Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907 ст.
Отец: Река Андрей Николаевич
Мать: Река Мария Емельяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.07.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Иван Емельянович Карпенко, Агафья Кирилловна Зоренко
Смерть
Неизвестно