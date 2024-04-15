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Река Илья Андреевич

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

17.07.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907 ст.

Отец: Река Андрей Николаевич

Мать: Река Мария Емельяновна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNPC?i=807&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
19.07.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Иван Емельянович Карпенко, Агафья Кирилловна Зоренко
Смерть
Неизвестно
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