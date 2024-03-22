Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна

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Место рождения

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.01.1987

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987

Отец: Бирюков Виктор Семенович

Мать: Бирюкова Татьяна Ивановна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.2014

Сын: Прокофьев Николай Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2018

Сын: Прокофьев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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