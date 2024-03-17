Бирюков Виктор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1984
Сын: Бирюков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1987
Дочь: Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1987
Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна