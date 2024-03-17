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Бирюков Виктор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1984

Сын: Бирюков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1987

Дочь: Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1987

Сын: Бирюков Иван Викторович

Мать ребёнка: Бирюкова Татьяна Ивановна

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