Бирюкова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953
Рождение ребёнка
14.01.1984
Сын: Бирюков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович
Рождение ребёнка
18.01.1987
Дочь: Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1987
Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович