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Бирюкова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953

Отец: Кузьмин Иван Петрович

Мать: Кузьмина (Степанова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1984

Сын: Бирюков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович

Рождение ребёнка
18.01.1987

Дочь: Прокофьева (Бирюкова) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.01.1987

Сын: Бирюков Иван Викторович

Отец ребёнка: Бирюков Виктор Семенович

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