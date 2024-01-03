Мышляев (Печникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышляев (Печникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печников Андрей

Мать: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышляев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышляев ?

Рождение ребёнка
21.05.1942

Сын: Мышляев Вячеслав

Отец ребёнка: Мышляев ?

кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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