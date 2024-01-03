Мышляев (Печникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышляев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышляев ?
Рождение ребёнка
21.05.1942
Сын: Мышляев Вячеслав
Отец ребёнка: Мышляев ?
кирпичного завода, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно