Печникова (Пугачева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печникова (Пугачева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елдышева Мария

Отец ребёнка: Печников Андрей

Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Белов Клавдия

Отец ребёнка: Печников Андрей

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Григорий

Отец ребёнка: Печников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Николай

Отец ребёнка: Печников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Михаил

Отец ребёнка: Печников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышляев Анна

Отец ребёнка: Печников Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белов Ольга

Отец ребёнка: Печников Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Андрей

Упоминание
Неизвестно
Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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