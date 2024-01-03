Печникова (Пугачева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елдышева Мария
Отец ребёнка: Печников Андрей
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Белов Клавдия
Отец ребёнка: Печников Андрей
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Григорий
Отец ребёнка: Печников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Николай
Отец ребёнка: Печников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Михаил
Отец ребёнка: Печников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышляев Анна
Отец ребёнка: Печников Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белов Ольга
Отец ребёнка: Печников Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Андрей
Упоминание
Неизвестно
Яковлевна
Смерть
Неизвестно