Печников Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печников Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Григорий
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Николай
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Печников Михаил
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мышляев (Печникова) Анна
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белов (Печникова) Ольга
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елдышева (Печникова) Мария
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Белов (Печникова) Клавдия
Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно