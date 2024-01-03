Печников Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печников Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печников Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Григорий

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Николай

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печников Михаил

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мышляев (Печникова) Анна

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белов (Печникова) Ольга

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елдышева (Печникова) Мария

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Белов (Печникова) Клавдия

Мать ребёнка: Печникова (Пугачева) Александра

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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