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Никитушкина Устина Фёдоровна

Место рождения

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Фёдор

Мать: ?

Бель, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1899

Муж: Никитушкин Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Никитушкин Марк Павлов

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: (Никитушкина) Матрона Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Никитушкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: (Никитушкина) Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1906

Дочь: (Никитушкина) Марфа Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1908

Сын: Никитушкин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1910

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1912

Сын: Антоний Павлов

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1914

Дочь: Феодосия Павлова

Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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