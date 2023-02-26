Никитушкина Устина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1900
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: (Никитушкина) Матрона Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
25.06.1902
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: (Никитушкина) Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
02.07.1906
Дочь: (Никитушкина) Марфа Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
12.07.1908
Сын: Никитушкин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
31.07.1910
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
04.07.1912
Сын: Антоний Павлов
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Рождение ребёнка
29.05.1914
Дочь: Феодосия Павлова
Отец ребёнка: Никитушкин Павел Петров
Смерть
Неизвестно