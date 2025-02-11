Бобкин (Сидоров 28.01.1857) Федор Васильев
мужской, родился 04.02.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 09.09.1906, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Сидоров1809 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Жена: Татьяна Дмитриева
Сын: Бобкин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Дочь: (Бобкина) Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Дочь: (Бобкина) Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Сын: Бобкин-Сидоров Григорий Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Дочь: Крючкова (Бобкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Сын: Никанор Фёдоров
Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна
Дочь: (Бобкина) Варвара Федоровна
Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна
Дочь: (Бобкина) Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна