Бобкин (Сидоров 28.01.1857) Федор Васильев 04.02.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкин (Сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.02.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 09.09.1906, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Сидоров1809 г.р.
Мать
(Стефанида Осипова) Матрена Васильевна/ Стефанида Осипова1809 г.р.
Супруги
Татьяна Дмитриева1832 г.р.
(Вдова Из Самодуровки) Анна ДмитриевнаОколо 1835 г.р.
Дети
Бобкин Григорий Федорович13.11.1851 г.р.
(Бобкина) Анастасия Фёдорова04.12.1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1830

Отец: Василий Сидоров

Мать: (Стефанида Осипова) Матрена Васильевна/ Стефанида Осипова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Бракосочетание
05.11.1848

Жена: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

42

Рождение ребёнка
13.11.1851

Сын: Бобкин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.12.1853

Дочь: (Бобкина) Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бобкина) Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Бобкин-Сидоров Григорий Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Рождение ребёнка
01.04.1864

Дочь: Крючкова (Бобкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.11.1868

Жена: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1869

Сын: Никанор Фёдоров

Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.11.1870

Дочь: (Бобкина) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.10.1872

Сын: Бобкин Лукьян Федорович

Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.09.1881

Дочь: (Бобкина) Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: (Вдова Из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.09.1906
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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