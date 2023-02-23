Стефанида Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Просковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Рождение ребёнка
21.06.1844
Отец ребёнка: Василий Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Сидоров
Смерть
Неизвестно