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Стефанида Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Сидоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Просковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Сидоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Сидоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1844

Сын: Бобкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Сидоров

Смерть
Неизвестно
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