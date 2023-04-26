(вдова из Самодуровки) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.?.1868
Рождение ребёнка
28.11.1870
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев
Рождение ребёнка
13.10.1872
Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев
Рождение ребёнка
09.09.1881
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев
Смерть
Неизвестно