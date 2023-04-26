(вдова из Самодуровки) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(вдова из Самодуровки) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.?.1868

Муж: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Рождение ребёнка
28.11.1870

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Рождение ребёнка
13.10.1872

Сын: Бобкин Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Рождение ребёнка
09.09.1881

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Бобкин- (сидоров 28.01.1857) Федор Васильев

Смерть
Неизвестно
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