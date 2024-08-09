Тихонов Иона Михайлов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Михаил Васильев
Мать: Праскева Евдокимова
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Григорьева) Пелагея
Рождение ребёнка
01.07.1887
Дочь: (Тихонова) Мария Ионова
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
23.12.1889
Сын: Тихонов Иван Ионов
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
16.04.1892
Дочь: (Михайлова) Ирина
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Михайлов Александр
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
13.04.1898
Дочь: (Михайлова) Ирина
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901
Сын: Михайлов Петр
Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно