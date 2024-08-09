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Тихонов Иона Михайлов

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Место рождения

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Михаил Васильев

Мать: Праскева Евдокимова

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Григорьева) Пелагея

Рождение ребёнка
01.07.1887

Дочь: (Тихонова) Мария Ионова

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
23.12.1889

Сын: Тихонов Иван Ионов

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
16.04.1892

Дочь: (Михайлова) Ирина

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Михайлов Александр

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
13.04.1898

Дочь: (Михайлова) Ирина

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901

Сын: Михайлов Петр

Мать ребёнка: (Григорьева) Пелагея

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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