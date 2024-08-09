(Григорьева) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1887
Дочь: (Тихонова) Мария Ионова
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
23.12.1889
Сын: Тихонов Иван Ионов
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
16.04.1892
Дочь: (Михайлова) Ирина
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
12.08.1895
Сын: Михайлов Александр
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
13.04.1898
Дочь: (Михайлова) Ирина
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901
Сын: Михайлов Петр
Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно