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(Григорьева) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Иона Михайлов

Рождение ребёнка
01.07.1887

Дочь: (Тихонова) Мария Ионова

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
23.12.1889

Сын: Тихонов Иван Ионов

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
16.04.1892

Дочь: (Михайлова) Ирина

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Михайлов Александр

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
13.04.1898

Дочь: (Михайлова) Ирина

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Рождение ребёнка
1901

Сын: Михайлов Петр

Отец ребёнка: Тихонов Иона Михайлов

Дмитрово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
д.Дмитрово
Смерть
Неизвестно

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