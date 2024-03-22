Третьяков Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти14.05.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.
Сын: Третьяков Викентий Яковлевич
Мать ребёнка: Третьякова Анна Архиповна
Бракосочетание
До 1856
Место жительства
1857
Смерть
14.05.1869 ст.
Причина смерти: "от чахотки".
Похороны
16.05.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния