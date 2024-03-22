Третьяков Яков Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Яков Алексеевич

Третьяков Яков Алексеевич

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

14.05.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Третьяков Алексей Калинович

Мать: Третьякова Надежда Ивановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.

Сын: Третьяков Викентий Яковлевич

Мать ребёнка: Третьякова Анна Архиповна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1856

Жена: Третьякова Анна Архиповна

Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.05.1869 ст.
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от чахотки".
Похороны
16.05.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close