Третьякова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Третьяков Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков Алексей Калинович
Бракосочетание
До 1831
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Третьяков Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков Алексей Калинович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно