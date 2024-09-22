Третьякова Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.
Сын: Третьяков Викентий Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков Яков Алексеевич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Третьяков Тарас Яковлевич
Отец ребёнка: Третьяков Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно