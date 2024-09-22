Третьякова Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова Анна Архиповна

Третьякова Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1856

Муж: Третьяков Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
09.11.1856 ст.

Сын: Третьяков Викентий Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков Яков Алексеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Третьяков Тарас Яковлевич

Отец ребёнка: Третьяков Яков Алексеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.