Макар Тимофеев Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макар Тимофеев

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1825 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Тимофей Большой Федоров

Мать: Агафья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Макаров

Мать ребёнка: не указана

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Егор Макаров

Мать ребёнка: не указана

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Авдотья Макарова

Мать ребёнка: Елизавета Ефимова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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