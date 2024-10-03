Макар Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Тимофей Большой Федоров
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1822
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Макаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Егор Макаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Авдотья Макарова
Мать ребёнка: Елизавета Ефимова
Смерть
Неизвестно