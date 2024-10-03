Агафья Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Большой Федоров

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Макар Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Фрол Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Терентий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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