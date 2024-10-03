Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Макар Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Фрол Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Терентий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Большой Федоров
Смерть
Неизвестно