Константинова (Изотова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Изотова) Феодосия

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Место рождения

Шуба, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Изотов Константин

Мать: не указана

Шуба, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1926

Дочь: Бортникова (Константинова) Валентина

Отец ребёнка: Константинов Иван

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иван

Смерть
Неизвестно

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