посёлок при железнодорожной станции Шуба, посёлок при железнодорожной станции Шуба, Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Шуба

Тулунский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тулунский район
638792Шубапос.ж.-д.ст.54°30'100°54'N-47-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тулунский муниципальный район, Шерагульское сельское поселение
25638452116п ж/д ст Шубапоселок при железнодорожной станции
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