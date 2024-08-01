Константинов Иван
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Константинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1926
Дочь: Бортникова (Константинова) Валентина
Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
Около 1938
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1945
Рождение ребёнка
Около 1947
Смерть
Неизвестно