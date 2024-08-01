Константинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Иван

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Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Константинов Михаил

Мать: не указана

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1926

Дочь: Бортникова (Константинова) Валентина

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова (Изотова) Феодосия

Смерть
Неизвестно

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