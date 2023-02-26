(Неизвестна) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Неизвестна) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романович Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романович Елисей

Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Есликова (Романович) Прасковья Елисеевна

Отец ребёнка: Романович Елисей

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