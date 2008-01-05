Алонцев Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1931
Дата смерти05.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931
Бракосочетание
17.02.1951
Жена: Гудкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1952
Дочь: Иванова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Гудкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1955
Сын: Алонцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Гудкова Мария Петровна
Смерть
05.01.2008