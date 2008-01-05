Алонцев Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алонцев Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1931

Дата смерти

05.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931

Отец: Алонцев Михаил Григорьевич

Мать: Алонцева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
17.02.1951

Жена: Гудкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1952

Дочь: Иванова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Гудкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1955

Сын: Алонцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Гудкова Мария Петровна

Смерть
05.01.2008
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